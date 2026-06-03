Мантуров: Предприятия РФ могут производить 15 тысяч FPV-дронов в день

Предприятия в России способны производить по 15 тысяч FPV-дронов в день, сообщил «Коммерсанту» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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По его словам, в 2023 году такое количество дронов производилось в месяц. Мантуров указал на высокую результативность этих беспилотников и их относительно низкую стоимость. Отмечается, что спецоперация окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий.

Из вспомогательного средства разведки они превратились в самостоятельную ударную единицу, способную решать широкий спектр тактических задач. «При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ», - указал вице-премьер.

Ранее стало известно, что в РФ разработали уникальную противодроновую сеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
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