Мантуров: Предприятия РФ могут производить 15 тысяч FPV-дронов в день

По его словам, в 2023 году такое количество дронов производилось в месяц. Мантуров указал на высокую результативность этих беспилотников и их относительно низкую стоимость. Отмечается, что спецоперация окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий.

Из вспомогательного средства разведки они превратились в самостоятельную ударную единицу, способную решать широкий спектр тактических задач. «При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ», - указал вице-премьер.

Ранее стало известно, что в РФ разработали уникальную противодроновую сеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

