Мантуров: Масштабирование выпуска МС-21 снизит стоимость до 7,4 млрд рублей
Наращивание производства и работа по снижению себестоимости МС-21 позволят снизить стоимость этого самолета после 2030 года до 7,4 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
По его словам, себестоимость первых лайнеров будет выше рыночной цены, самолет в ходе импортозамещения получил изменения и новые агрегаты. А разницу для перевозчиков власти планируют нивелировать за счет госсубсидии.
Отмечается, что стоимость в 7,4 млрд руб. воспринимается авиакомпаниями как приемлемая, «а независимый аудит признал ее справедливой и окупаемой».
Мантуров также указал, что МС-21 будет прямым конкурентом А320, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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