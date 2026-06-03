Мантуров: Масштабирование выпуска МС-21 снизит стоимость до 7,4 млрд рублей

Наращивание производства и работа по снижению себестоимости МС-21 позволят снизить стоимость этого самолета после 2030 года до 7,4 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

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По его словам, себестоимость первых лайнеров будет выше рыночной цены, самолет в ходе импортозамещения получил изменения и новые агрегаты. А разницу для перевозчиков власти планируют нивелировать за счет госсубсидии.

Отмечается, что стоимость в 7,4 млрд руб. воспринимается авиакомпаниями как приемлемая, «а независимый аудит признал ее справедливой и окупаемой».

Мантуров также указал, что МС-21 будет прямым конкурентом А320, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ростех
ТЕГИ:Денис МантуровСамолетыАвиацияМс-21

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