Мантуров: Масштабирование выпуска МС-21 снизит стоимость до 7,4 млрд рублей

По его словам, себестоимость первых лайнеров будет выше рыночной цены, самолет в ходе импортозамещения получил изменения и новые агрегаты. А разницу для перевозчиков власти планируют нивелировать за счет госсубсидии.

Отмечается, что стоимость в 7,4 млрд руб. воспринимается авиакомпаниями как приемлемая, «а независимый аудит признал ее справедливой и окупаемой».

Мантуров также указал, что МС-21 будет прямым конкурентом А320, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

