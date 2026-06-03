Патриарх Кирилл попросил россиян «не работать на сатану»
Россиянам творческих профессий не надо «уходить со светлой стороны истории» и «работать на сатану», развращая других людей, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Его заявление прозвучало на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. По его словам, с тех, кому по Божьему велению дарован талант, всегда будет выше спрос. Патриарх обратился к тем, «кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей) через искусство».
Предстоятель Русской православной церкви указал, что сатана развращает людей и убивает нравственное чувство.
Отмечается, что тот, кто не любит собственную страну и не уважает культуру своего народа, никогда не сможет иметь полноценный успех в творчестве и не запомнится в истории.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что надежду на спасение души имеют те, кто исполняет Божий закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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