В поселке Чернобаевка Херсонской области подняли российский флаг

Над местным исполкомом в поселке Чернобаевка установили российский флаг, сообщает РИА Новости.

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Также со здания местной администрации силовики РФ демонтировали украинские таблички.

По словам местных жителей, экс-поселковой администрации Игорь Дударь сбежал и находится на подконтрольной Украине территории.

По результатам спецоперации на территории Херсонской области открыта военно-гражданская администрация, вещают российские теле- и радиоканалы. Накануне начался переход субъекта в рублевую зону, который завершится в течение четырех месяцев.

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ФОТО: flickr.com
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