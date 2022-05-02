В поселке Чернобаевка Херсонской области подняли российский флаг

Также со здания местной администрации силовики РФ демонтировали украинские таблички.

По словам местных жителей, экс-поселковой администрации Игорь Дударь сбежал и находится на подконтрольной Украине территории.

По результатам спецоперации на территории Херсонской области открыта военно-гражданская администрация, вещают российские теле- и радиоканалы. Накануне начался переход субъекта в рублевую зону, который завершится в течение четырех месяцев.

