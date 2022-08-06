Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются единственной в мире страной, которая применила ядерное оружие. По его мнению, 6 и 9 августа, когда Вашингтон сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, должны стать днями покаяния США перед человечеством.

«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие», — подчеркнул председатель Госдумы в своем Telegram-канале.