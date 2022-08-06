Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются единственной в мире страной, которая применила ядерное оружие. По его мнению, 6 и 9 августа, когда Вашингтон сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, должны стать днями покаяния США перед человечеством.

«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие», — подчеркнул председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

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Володин написал, что Вашингтон на протяжении своей истории следовали колониальным принципам и жили за счет других. Политик напомнил о вторжения США Корею, Вьетнам, Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, Украину.

«6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», - заявил политик.

Ранее руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов считает, что США следуют своей военной доктрине и первыми могут применить ядерное оружие, как это было в Хиросиме в августе 1945 года, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯдерная БезопасностьСШАГосдумаВячеслав Володин
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