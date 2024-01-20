В Париже заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине

«Есть французы, гражданские лица, которые отправились воевать в украинской униформе. Но мы как демократическая страна не можем им запретить», — отметил Лекорню.

Министр указал, что власти могут запретить подобные поездки кадровым военным и тем, кто связан с военными институтами. Кроме того, Лекорню назвал двусмысленным сообщение Минобороны России об уничтожении нескольких десятков французских наемников в Харькове. По словам министра, оно продвигает «нарратив соучастия» Франции в украинском конфликте.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что в Харькове во время атаки погибли более 60 наемников, среди них оказались и французы. МИД России после ликвидации боевиков вызвал посла Франции. При этом в Париже заявили, что у Франции «нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

