В Париже заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине
Франция не может запретить своим гражданам, которые не являются военными, добровольно отправляться на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI.
«Есть французы, гражданские лица, которые отправились воевать в украинской униформе. Но мы как демократическая страна не можем им запретить», — отметил Лекорню.
Министр указал, что власти могут запретить подобные поездки кадровым военным и тем, кто связан с военными институтами. Кроме того, Лекорню назвал двусмысленным сообщение Минобороны России об уничтожении нескольких десятков французских наемников в Харькове. По словам министра, оно продвигает «нарратив соучастия» Франции в украинском конфликте.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что в Харькове во время атаки погибли более 60 наемников, среди них оказались и французы. МИД России после ликвидации боевиков вызвал посла Франции. При этом в Париже заявили, что у Франции «нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru