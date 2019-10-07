В отказе Аргентины от МиГ-29 не увидели политики

«Безусловно, Аргентина является перспективным покупателем вооружений. Это крупная страна Латинской Америки, которая содержит достаточно большую армию. Пока никакой политической составляющей в этом отказе нет. Действительно, перед выборами таки крупные контракты часто замораживаются. МиГ-29 в Латинской Америке является достаточно современным истребителем, который может ещё долго стоять на вооружении», - объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что в России начали разработку истребителей шестого поколения. Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов рассказал НСН о том, что будет отличать новейшую российскую технику.

