В отказе Аргентины от МиГ-29 не увидели политики
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН назвал латиноамериканскую страну перспективным рынком для российского оружия.
Аргентина перенесла покупку истребителей МиГ-29 у России из-за проведения в стране президентских выборов. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передаёт РИА Новости.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заявил, что в переносе вопроса о покупке нет никакой политической составляющей, и МиГ-29 продолжает быть интересен Аргентине.
«Безусловно, Аргентина является перспективным покупателем вооружений. Это крупная страна Латинской Америки, которая содержит достаточно большую армию. Пока никакой политической составляющей в этом отказе нет. Действительно, перед выборами таки крупные контракты часто замораживаются. МиГ-29 в Латинской Америке является достаточно современным истребителем, который может ещё долго стоять на вооружении», - объяснил эксперт.
Ранее стало известно, что в России начали разработку истребителей шестого поколения. Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов рассказал НСН о том, что будет отличать новейшую российскую технику.
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