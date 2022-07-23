В освобожденной Александровке украинские боевики практически не оставили зданий

Село Александровка в ходе ожесточенных боев несколько раз переходило под влияние Вооруженных сил Украины. Населенный пункт удалось отбить в заключительном бою с 28-й бригадой ВСУ. Ее командир был уничтожен вместе с сотней подчиненных. Украинские боевики, отступая, оборудовали опорный пункт в местной школе.

В настоящее время Александровка находится под контролем российских военных в «серой» зоне — линии боевого соприкосновения с националистами Украины.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что россияне предпочитают не думать о спецоперации на Украине, поскольку это слишком страшно.

«Угроза войны настолько страшна, что о ней в России предпочитают вообще не думать, а возвращаться к более привычным и обжитым ужасам, - то что постоянно растут цены, проблемы с работой, не хватает денег. Хоть это очень неприятно, но привычно. А беспокоиться о военных действиях, о возможном развязывании ядерной войны, о том, что не просто станет жить хуже, а мы вообще не будем жить, слишком страшно», - сказал Рощин.



