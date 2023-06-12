Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России
Северная Корея выражает полную поддержку и солидарность российскому народу, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, следует из поздравительной телеграммы лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю Дня России в адрес главы РФ Владимира Путина.
Он пожелал процветания и победы. Как отметил глава КНДР, народ России, «стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России против своеволия и произвола империалистов».
Он также отметил, что дружба между народами Москвой и Пхеньяном стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран.
Ранее эксперт удивился истерике вокруг запуска ракет КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru