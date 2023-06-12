Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России

Он пожелал процветания и победы. Как отметил глава КНДР, народ России, «стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России против своеволия и произвола империалистов».

Он также отметил, что дружба между народами Москвой и Пхеньяном стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран.

Ранее эксперт удивился истерике вокруг запуска ракет КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

