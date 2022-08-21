В Одесской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов к РСЗО HIMARS
По данным Минобороны РФ, в Одесской области ударами ракет «Калибр» удалось уничтожить склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS производства США, сообщает ведомство.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS», — отмечается в сводке Минобороны России.
Сообщается, что российские военные также уничтожены боеприпасы для зенитных комплексов импортного производства.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия приняла решение о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины из-за ее неприемлемых угроз безопасности России, передает ТАСС.
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