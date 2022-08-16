Шойгу заявил, что спецоперация на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что поставляемое на Украину западное вооружение не оказало существенного влияния на ход специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.
На открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» он отметил, что СВО развеяла миф о «супероружии», которое Запад передаёт Киеву.
«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», - заключил глава Минобороны РФ.
Ранее Шойгу заявил, что сообщения о якобы планируемом Россией применением на Украине тактического ядерного оружия являются ложью.
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