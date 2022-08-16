Шойгу заявил, что спецоперация на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада

На открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» он отметил, что СВО развеяла миф о «супероружии», которое Запад передаёт Киеву.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», - заключил глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу заявил, что сообщения о якобы планируемом Россией применением на Украине тактического ядерного оружия являются ложью.

