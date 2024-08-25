В Москву прилетели освобожденные из плена российские солдаты-срочники

Российские солдаты-срочники, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщает Telegram-канал Baza.

Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военнопленных

Самолет с военнослужащими приземлился в одном из московских аэропортов. К солдатам обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее стало известно, что Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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