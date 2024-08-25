В Москву прилетели освобожденные из плена российские солдаты-срочники
25 августа 202401:40
Российские солдаты-срочники, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщает Telegram-канал Baza.
Самолет с военнослужащими приземлился в одном из московских аэропортов. К солдатам обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ранее стало известно, что Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Большинство вернувшихся из плена срочников захватили в Курской области
- Журналист Карлсон назвал арест Дурова предупреждением
- В Москву прилетели освобожденные из плена российские солдаты-срочники
- Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров
- Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион
- Группа Gorky Park выпустила первую песню на русском языке
- Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ
- Умер физик, литератор и игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
- Зеленский: ВСУ впервые применили против РФ новую ракету-дрон «Паляниця»
- Состоялись похороны Алена Делона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru