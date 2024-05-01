В Москве открывается выставка трофейной военной техники
1 мая в Москве в Парке Победы на Поклонной горе открывается выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Экспозиция будет размещена на площадке перед музеем Победы, где представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, а также другая техника британского, австрийского, турецкого, французского, шведского, австралийского, финского, чешского, южноафриканского производства.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть иностранное противотанковое и стрелковое вооружение, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение Вооруженных сил Украины.
Выставка продлится в течение месяца.
Ранее военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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