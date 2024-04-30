Трофейный Abrams готовят к выставке в Москве
Первый танк Abrams американского производства, уничтоженный под Авдеевкой, эвакуирован с линии фронта, его готовят к косметическому ремонту, а затем покажут на выставке в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
Операция по вывозу боевой машины проходила в два этапа. Перед транспортировкой весь маршрут исследовали инженеры, чтобы миссия прошла безопасно. После ремонта Abrams выставят на Поклонной горе, где пройдет большая выставка иностранной техники, захваченной в зоне проведения спецоперации.
В настоящее время в Парке Победы представлены несколько бронемашин Украины, Франции, Германии.
Ранее военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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