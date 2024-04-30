Трофейный Abrams готовят к выставке в Москве

Операция по вывозу боевой машины проходила в два этапа. Перед транспортировкой весь маршрут исследовали инженеры, чтобы миссия прошла безопасно. После ремонта Abrams выставят на Поклонной горе, где пройдет большая выставка иностранной техники, захваченной в зоне проведения спецоперации.

В настоящее время в Парке Победы представлены несколько бронемашин Украины, Франции, Германии.

Ранее военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

