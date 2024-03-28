Военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении
28 марта 202405:19
Военные России в ходе наступления под Авдеевкой уничтожили американский танк Abrams, сообщил в Telegram глава Орловской области Андрей Клычков.
По его словам, совсем недавно регион передал военнослужащим гвардейской бригады спецназа бронированный автомобиль. Именно бойцы данной бригады подбили американскую бронированную машину. Как отметил губернатор, Abrams был уничтожен 27 марта в районе Бердычей.
Ранее военнослужащие России также уничтожили танк M1 Abrams под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru