Военные РФ подбили танк Abrams на авдеевском направлении

Военные России в ходе наступления под Авдеевкой уничтожили американский танк Abrams, сообщил в Telegram глава Орловской области Андрей Клычков.

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По его словам, совсем недавно регион передал военнослужащим гвардейской бригады спецназа бронированный автомобиль. Именно бойцы данной бригады подбили американскую бронированную машину. Как отметил губернатор, Abrams был уничтожен 27 марта в районе Бердычей.

Ранее военнослужащие России также уничтожили танк M1 Abrams под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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