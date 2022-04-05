Минобороны РФ: Российские военные уничтожили центр размещения иностранных наемников в Очакове

Вечером 4 апреля в районе города Очаков российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что центр в украинском населенном пункте также использовался для размещения иностранных наемников.

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По данным источника, высокоточными ракетами воздушного базирования было уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Запорожье, Кременец, Новомосковск и Черкасы.

К тому же недалеко от населенных пунктов Гурты, Индустриальная, Нижняя Крынка и Чернобаевка российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата.

Всего в течение ночи авиация ВКС России и ракетные войска поразили более 130 военных объектов Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФРоссияУкраина
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