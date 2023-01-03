В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух установок HIMARS, стрелявших по ДНР
Российские военные обнаружили позиции и уничтожили две американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых обстреливали населённые пункты ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе города Краматорска вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки... HIMARS», — отмечается в заявлении.
Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России ударом по пунктам дислокации «иностранного легиона» уничтожили более 130 наемников. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- СМИ: Германия готова потратить замороженные активы РФ для помощи Украине
- В Саратове опровергли данные о погибших в Макеевке
- Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о северном сиянии
- Польша призвала ООН вмешаться в проблему получения военных репараций от Германии
- Гладков сообщил о ранении мужчины часовым в приграничье Белгородской области
- В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух установок HIMARS, стрелявших по ДНР
- В Кремле пообещали проинформировать о встрече Путина с главами думских фракций
- Минобороны: ВКС уничтожили более 130 иностранных наемников на Донбассе
- «С холодным сердцем»: В HeadHunter дали советы выпускникам по выбору профессий
- Удары без передышки. Киев с подачи Вашингтона эскалирует конфликт с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru