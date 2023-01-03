В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух установок HIMARS, стрелявших по ДНР

Российские военные обнаружили позиции и уничтожили две американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых обстреливали населённые пункты ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«В районе города Краматорска вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки... HIMARS», — отмечается в заявлении.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России ударом по пунктам дислокации «иностранного легиона» уничтожили более 130 наемников. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:Ракетный УдарЛиквидацияУкраинаМинобороны РФ
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