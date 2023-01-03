Минобороны: ВКС уничтожили более 130 иностранных наемников на Донбассе

«Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников», — уточнил Конашенков.

По его словам, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки также были сбиты 13 беспилотников Вооруженных сил Украины в районах Свистуновка, Червонопоповка ЛНР, Кирилловка (ДНР) и Трудовое, Бердянск в Запорожской области.

Ранее российская авиация высокоточным оружием уничтожила в ДНР и Харьковской области 70 иностранных наёмников, сообщили в Минобороны РФ.