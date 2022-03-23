В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух «Точек-У» на окраине Киева

По его словам, в том числе были ликвидированы «две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», которые находились в промышленной зоне на северной окраине Киева.

Он также добавил, что ВС РФ также уничтожили шесть ЗРК «Бук-М1», один С-300 и одну боевую машину ЗРК «Оса», ликвидированы десять командных пунктов, восемь полевых артиллерийских орудий и три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения российских вооруженных сил продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное.

