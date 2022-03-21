Российские войска нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области
Российская армия нанесла удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области, более 80 боевиков уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Отмечается, что ВС РФ ударили высокоточными крылатыми ракетами по центру подготовки на общевойсковом полигоне Новая Любомирка, пишет Газета.ру.
Ракеты воздушного базирования уничтожили склад боеприпасов, вместе с которым уничтожению подлежал военный штаб у населенного пункта Селец, отмечает Ura.ru.
Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны.
Также в Минобороны рассказали, что ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое. Сейчас российские силы уничтожают разрозненные группы националистов батальона «Донбасс».
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