Российские войска нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области

Российская армия нанесла удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области, более 80 боевиков уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Отмечается, что ВС РФ ударили высокоточными крылатыми ракетами по центру подготовки на общевойсковом полигоне Новая Любомирка, пишет Газета.ру.

Ракеты воздушного базирования уничтожили склад боеприпасов, вместе с которым уничтожению подлежал военный штаб у населенного пункта Селец, отмечает Ura.ru.

Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны.

Также в Минобороны рассказали, что ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое. Сейчас российские силы уничтожают разрозненные группы националистов батальона «Донбасс».

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ФОТО: Минобороны РФ
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