Российские войска нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области

Отмечается, что ВС РФ ударили высокоточными крылатыми ракетами по центру подготовки на общевойсковом полигоне Новая Любомирка, пишет Газета.ру.

Ракеты воздушного базирования уничтожили склад боеприпасов, вместе с которым уничтожению подлежал военный штаб у населенного пункта Селец, отмечает Ura.ru.

Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны.

Также в Минобороны рассказали, что ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое. Сейчас российские силы уничтожают разрозненные группы националистов батальона «Донбасс».

