В Минобороны РФ заявили об уничтожении 450 украинских ЗРК с начала СВО
Российские войска с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также с февраля 2022 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 1 202 боевые машины РСЗО, 7 736 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также более 17 тысяч экземпляров специальной военной автомобильной техники.
«С начала СВО уничтожено 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 689 беспилотников и 14 632 танка и другой бронированной военной техники», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили боевую машину украинской ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru