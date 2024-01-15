В Минобороны РФ заявили об уничтожении 450 украинских ЗРК с начала СВО

В сообщении говорится, что также с февраля 2022 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 1 202 боевые машины РСЗО, 7 736 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также более 17 тысяч экземпляров специальной военной автомобильной техники.

«С начала СВО уничтожено 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 689 беспилотников и 14 632 танка и другой бронированной военной техники», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили боевую машину украинской ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

