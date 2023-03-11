В Минобороны РФ заявили об ударах по 75 артподразделениям ВСУ

Российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 114 районах, сообщает Минобороны РФ 11 марта в субботу.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Ранее российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в интервью военкору Александру Симонову, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» находится на расстоянии 1 км 200 метров от административного центра Артемовска. Видео совместной поездки журналиста с Пригожиным по Артемовску опубликовано в Telegram-канале военкора.

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ФОТО: РИА Новости
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