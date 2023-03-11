Появилось видео уничтожения «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM в зоне СВО

Рогов: ВСУ перебрасывают в район Артемовска подразделения с запорожского направления

Подоляк: Киев не имеет никакого отношения к терактам на газопроводах

СМИ: Лондон обратился к спонсорам МОК с целью не допустить спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в американском Индиан-Уэллсе

Гидрометцентр: в Москве в субботу 0…-2 градуса, небольшой снег