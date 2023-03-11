Появилось видео уничтожения «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM в зоне СВО
Вооруженные силы России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили зенитно-ракетный комплекс ВСУ Stormer HVM производства Великобритании. Соответствующее видео из зоны специальной военной операции (СВО) опубликовало Минобороны РФ.
Видео содержит кадры с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) боевой машины ЗРК Stormer HVM, а также съемку с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и сам момент уничтожения им комплекса ПВО украинской стороны. Также в ролике содержится видеосъемка с другого беспилотника, который контролировал операцию.
Уточняется, что машину британского ЗРК на донецком направлении проведения СВО обнаружили расчеты российских БПЛА.
С помощью барражирующих боеприпасов уничтожают артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее стало известно об атаке украинского военного катера российским дроном-камикадзе «Ланцет». Об этом пишет НСН.
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