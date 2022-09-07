В Минобороны РФ заявили, что ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении

В сообщении говорится, что это связано с большими потерями украинских войск в живой силе и технике, в результате «57-я мотопехотная бригада в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказалась от выполнения боевых задач и самовольно покинула позиции».

В ведомстве уточнили, что на этом направлении российскими войскми был уничтожен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Оленовки, личный состав и техника 46-й аэромобильной бригады в районах населённых пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области.

В Минобороны РФ добавили, что у населённого пункта Перемога в Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады, а также сбиты украинские МиГ-29 и Су-25.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о поражении трёх пунктов управления ВСУ в Харьковской области, командно-наблюдательного пункта в Запорожской области, 52 артиллерийских подразделений, живой силе и военной техники ВСУ в 161-м районе, сообщает «Свободная пресса».