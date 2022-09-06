Минобороны РФ: 53-й механизированная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы Киева

По его словам, бригада, которая базировалась в районе населённого пункта Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) начала покидать свои позиции.

Ранее Конашенков заявил, что при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пишут «Известия».

