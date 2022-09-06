Минобороны РФ: 53-й механизированная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы Киева

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что личный состав 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за высоких потерь отказался выполнять приказы командования, сообщает пресс-служба ведомства.

Стало известно о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в Херсонщине

По его словам, бригада, которая базировалась в районе населённого пункта Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) начала покидать свои позиции.

Ранее Конашенков заявил, что при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФИгорь Конашенков
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