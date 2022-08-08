В Минобороны РФ заявили, что нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинское неонацистское формирование «Кракен» лишилось боеспособности, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, это произошло в результате точечных ударов ВКС России, а также массовых потерь и дезертирства.
«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование «Кракен», — уточнил он.
Конашенков добавил, что командиры нацбатальона пытаются восполнить потери, привлекая в него жителей Харькова, однако безуспешно.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате атаки ВКС РФ высокоточными авиаударами уничтожен пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, ликвидированы более 400 украинских националистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- В МИД РФ прокомментировали обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины
- В Минобороны РФ заявили, что нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность
- Песков заявил, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
- Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН в сентябре
- СМИ: сапёры нашли возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ
- Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед отечеством»
- В России возбудили ещё одно уголовное дело о госизмене
- СМИ: в Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию
- Собянин: Дворец спорта «Некрасовка» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году
- Путину подарили шоколад «Алёшка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru