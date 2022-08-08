В Минобороны РФ заявили, что нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность

По его словам, это произошло в результате точечных ударов ВКС России, а также массовых потерь и дезертирства.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование «Кракен», — уточнил он.

Конашенков добавил, что командиры нацбатальона пытаются восполнить потери, привлекая в него жителей Харькова, однако безуспешно.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате атаки ВКС РФ высокоточными авиаударами уничтожен пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, ликвидированы более 400 украинских националистов.