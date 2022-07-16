Минобороны: Уничтожено около 200 националистов и наемников в Николаеве
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, нанеся высокоточным оружием удар по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве, уничтожили около 200 националистов и наемных боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 июля.
«Уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», — заявил он брифинге ведомства.
Также, по его словам, практически полностью ликвидирована 115-й механизированная бригада ВСУ, задействованная на Северском направлении. Более 600 человек личного состава погибли за последние вое суток.
«Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», — отметил генерал-лейтенант ВС РФ.
Ранее 16 июля глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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