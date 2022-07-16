Минобороны: Уничтожено около 200 националистов и наемников в Николаеве

МО: российские истребители за сутки уничтожили два МИГ-29 и один Су-25 ВВС Украины, а также два вертолета Ми-8 и Ми-24

Орешкин: инфляция в РФ ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в ЕС

СМИ: на Камчатке пропал вертолёт Robinson

СМИ: в США в штате Монтана из-за пыльной бури произошло ДТП с участием 21 автомобиля, шесть человек погибли

Ди Майо: Италия может перестать поставлять вооружение Украине