Об этом в оборонном ведомстве РФ сообщили 18 февраля, в субботу.

По данным Минобороны, российские военные за сутки уничтожили более ста украинских военнослужащих, два автомобиля, две бронированные машины, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвисв в статье для 19FortyFive написал, что Украина находится в ситуации гораздо более опасной, чем считают партнеры на Западе. Об этом, по его мнению, говорят трезвые и взвешенные выводы о ситуации в зоне специальной военной операции.





