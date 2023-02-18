В Минобороны РФ рассказали о комплексном поражении украинских войск в ЛНР

В Минобороны РФ сообщили о комплексном огневом поражении частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое нанесли подразделения российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении на территории Луганской народной республики (ЛНР).

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Об этом в оборонном ведомстве РФ сообщили 18 февраля, в субботу.

По данным Минобороны, российские военные за сутки уничтожили более ста украинских военнослужащих, два автомобиля, две бронированные машины, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвисв в статье для 19FortyFive написал, что Украина находится в ситуации гораздо более опасной, чем считают партнеры на Западе. Об этом, по его мнению, говорят трезвые и взвешенные выводы о ситуации в зоне специальной военной операции.



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВСУЛНРМинобороныМинобороны РФ
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