Медведев обругал НАТО после высказываний Столтенберга о страхе победы России на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о страхе победы России в ходе специальной военной операции на Украине больше, чем угрозы эскалации конфликта.
«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», - выругался российский политик.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что победа РФ в конфликте на Украине для Североатлантического альянса гораздо опаснее эскалации военных действий. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале BR24.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+15 318 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 439 / сут.
- В Минобороны РФ рассказали о комплексном поражении украинских войск в ЛНР
- Медведев обругал НАТО после высказываний Столтенберга о страхе победы России на Украине
- «Раздувая пламя конфликта». В России отреагировали на очередные признания Запада об антироссийских санкциях
- Глава Еврокомиссии: ЕС и США приступили к разработке антироссийских санкций в декабре 2021 года
- СМИ: Решение Путина о спецоперации сорвало планы США по развалу России
- Подполковник США Дэвис предупредил о более опасной ситуации для ВСУ, чем считается
- Где твои крылья? Запад отказывает Украине в оперативной поставке истребителей
- Пригожин отрицает отношение ЧВК «Вагнер» к российской армии
- Глава Минобороны Британии назвал сроки поставок истребителей Украине
- ВСУ под Угледаром использовали боеприпас с отравляющим веществом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru