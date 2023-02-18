Медведев обругал НАТО после высказываний Столтенберга о страхе победы России на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о страхе победы России в ходе специальной военной операции на Украине больше, чем угрозы эскалации конфликта.

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«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», - выругался российский политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что победа РФ в конфликте на Украине для Североатлантического альянса гораздо опаснее эскалации военных действий. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале BR24.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаПобедаУкраинаНАТО
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