В Минобороны РФ предупредили об украинских фейках про вызов в военкоматы

«В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», - отметил он.

Конашенков заявил, что вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Минобороны РФ «не проводит и не планирует».

Ранее руководство Липецкой области опровергло сообщения о якобы объявленном наборе добровольцев для отправки на Украину в рамках проведения Россией спецоперации по демилитаризации.

