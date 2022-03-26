В Минобороны РФ предупредили об украинских фейках про вызов в военкоматы
В Минобороны предупредили россиян о провокации украинских спецслужб, которые распространяют фейки о вызове российских мужчин в военные комиссариаты. С опровержением выступил официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенкова.
«В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», - отметил он.
Конашенков заявил, что вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Минобороны РФ «не проводит и не планирует».
Ранее руководство Липецкой области опровергло сообщения о якобы объявленном наборе добровольцев для отправки на Украину в рамках проведения Россией спецоперации по демилитаризации.
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