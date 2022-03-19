Липецкие власти опровергли сообщения о наборе добровольцев на Украину

Руководство Липецкой области опровергает сообщения о якобы объявленном наборе добровольцев для отправки на Украину в рамках проведения Россией спецоперации по демилитаризации.

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По данным региональной администрации, в мессенджерах появилась аудиозапись с обращением к ветеранам вооруженных сил.

«Его автор утверждает со ссылкой на Липецкий областной военкомат, что объявлен набор добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины для выполнения задач в тылу. Желающим якобы обещают зарплаты порядка 200 тысяч рублей, погашение кредитных обязательств. Правда, как признает говорящий, официальных бумаг пока нет», - отмечается в Telegram-канале администрации Липецкой области.

В сообщении администрации региона со ссылкой на военный комиссариат Липецкой области подчеркивается, что распространяемое аудио о наборе добровольцев на Украину не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний заявил, что резервисты и срочники не принимают, и не будут принимать участие в военной спецоперации на Украине. По словам главы государства в операции сейчас участвуют исключительно профессионалы – контрактники и офицеры.

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ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
ТЕГИ:УкраинаДобровольцыОпровержениеВоенкоматы
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