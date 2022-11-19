В Минобороны рассказали о 120 уничтоженных противников в ходе наступления ВС РФ в ДНР
Более 120 украинских военных уничтожили российские военные в ходе наступления в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, ВС РФ также подбили два танка, три бронемашины и семь автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Всего, по статистике Минобороны, с начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины российские войска уничтожили 333 самолета и 177 вертолетов ВСУ, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и 897 машин РСЗО, а также 7273 спецавтомобиля противника.
Ранее стало известно, что один российский танк уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой в ходе боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
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