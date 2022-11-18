Российские военные сообщили об успешном испытании комплекса «Сармат»

Из заявления оборонного ведомства России следует, что генерал-полковник Каракаев отчитался о продолжении активного оснащения РВСН современными ракетными комплексами. Кроме того, сообщило Минобороны, хорошо зарекомендовал себя подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» в ходе испытаний на космодроме «Плесецк».

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки российской армии новейших беспилотников коптерного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

