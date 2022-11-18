Российские военные сообщили об успешном испытании комплекса «Сармат»

Стало известно об успешном завершении испытаний стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат». Об этом на расширенном заседании военного совета рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев, сообщил телеканал «Звезда».

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Из заявления оборонного ведомства России следует, что генерал-полковник Каракаев отчитался о продолжении активного оснащения РВСН современными ракетными комплексами. Кроме того, сообщило Минобороны, хорошо зарекомендовал себя подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» в ходе испытаний на космодроме «Плесецк».

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки российской армии новейших беспилотников коптерного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыМинобороны РФИспытания«сармат»
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