Российские военные сообщили об успешном испытании комплекса «Сармат»
Стало известно об успешном завершении испытаний стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат». Об этом на расширенном заседании военного совета рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев, сообщил телеканал «Звезда».
Из заявления оборонного ведомства России следует, что генерал-полковник Каракаев отчитался о продолжении активного оснащения РВСН современными ракетными комплексами. Кроме того, сообщило Минобороны, хорошо зарекомендовал себя подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» в ходе испытаний на космодроме «Плесецк».
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки российской армии новейших беспилотников коптерного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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