Российский танк уничтожил группу украинских военных в ДНР

Один российский танк уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой в ходе боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.

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Экипаж боевой машины получил от оператора беспилотника информацию, что в гараж одного из домов украинские военные загнали бронетехнику, в другом расположились сами.

После получения координат, танкисты открыли точный огонь по противнику, поразив сначала здание с техникой, а затем дом, в котором укрылся личный состав украинского подразделения.

Ранее в Минобороны заявили, что в результате наступательных действий российских войск освобожден населённый пункт Опытное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияДНРВооруженные Силы РФТанки
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