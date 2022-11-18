Российский танк уничтожил группу украинских военных в ДНР

Экипаж боевой машины получил от оператора беспилотника информацию, что в гараж одного из домов украинские военные загнали бронетехнику, в другом расположились сами.

После получения координат, танкисты открыли точный огонь по противнику, поразив сначала здание с техникой, а затем дом, в котором укрылся личный состав украинского подразделения.

Ранее в Минобороны заявили, что в результате наступательных действий российских войск освобожден населённый пункт Опытное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».