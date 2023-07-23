В Минобороны подтвердили ночные удары по Одессе

По данным ведомства, на этих объектах шла подготовка антироссийских террористических актов против России с использованием катеров.

Отмечается, что там же было место дислокации иностранных наемников.

Все спланированные к удару цели уничтожены, заявили в оборонном ведомстве РФ.

Ранее стало известно, что главный православный храм Одессы - Спасо-Преображенский кафедральный собор - пострадал в ходе обстрелов города в ночь на 23 июля, сообщает местный горсовет в официальном Telegram-канале.