В Минобороны подтвердили ночные удары по Одессе

Вооруженные силы России в ночь на 23 июля нанесли удар по объектам в районе Одессы, передает РИА Новости.

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По данным ведомства, на этих объектах шла подготовка антироссийских террористических актов против России с использованием катеров.

Отмечается, что там же было место дислокации иностранных наемников.

Все спланированные к удару цели уничтожены, заявили в оборонном ведомстве РФ.

Ранее стало известно, что главный православный храм Одессы - Спасо-Преображенский кафедральный собор - пострадал в ходе обстрелов города в ночь на 23 июля, сообщает местный горсовет в официальном Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
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