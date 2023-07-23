В Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе попал снаряд
Главный православный храм Одессы - Спасо-Преображенский кафедральный собор - пострадал в ходе обстрелов города в ночь на 23 июля, сообщает местный горсовет в официальном Telegram-канале.
В заявлении говорится, что собор, относящийся к Московскому патриархату, получил «значительные повреждения». По официальным данным, ущерб нанесен православным святыням. Из-под завалов удалось извлечь Касперовскую икону Божией Матери.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале обратился к жителям с призывом остаться в укрытиях, не снимать работу ПВО и не публиковать фото- и видеоматериалы в социальных сетях.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что храм поврежден во время ракетного удара краинской ПВО, сообщает URA.ru.
В настоящее время на месте работают спасатели и коммунальные службы города.
Ранее полковник США в отставке Дэниел Дэвис сообщил Responsible Statecraft, что новая тактика Украины против российских военных не только не поможет победить, но и приведет к падению основных городов, таких как Одесса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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