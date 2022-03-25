В Минобороны объявили о завершении первого этапа спецоперации на Украине

Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине российскими военными выполнен.

«Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса»,— отметил Рудской.

Кадыров: Над администрацией Мариуполя поднят наш флаг

По его словам, российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ВСУ практически разгромлены, после освобождения Мариуполя и Харькова Россия направит свои силы на штурм Одессы, Киева и Николаева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЛНРДНРДонбассУкраинаМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры