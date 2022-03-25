В Минобороны объявили о завершении первого этапа спецоперации на Украине
Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине российскими военными выполнен.
«Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса»,— отметил Рудской.
По его словам, российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ВСУ практически разгромлены, после освобождения Мариуполя и Харькова Россия направит свои силы на штурм Одессы, Киева и Николаева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru