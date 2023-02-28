В Минобороны обвинили США в подготовке провокации с психотропами на Украине

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет», — указал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что химикат вызывает психоз, потерю ориентации, нарушение памяти и галлюцинации, пишет Ura.ru. Применение этого вещества запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, отмечает телеканал 360.

Кроме того, Кириллов указал, что Би-Зет — «табельное отравляющее вещество» американской армии, которое военные США применяли во Вьетнаме.

По словам Кириллова, Западу не удастся осуществить успешные провокации с токсичными химикатами в ходе конфликта на Украине: химические лаборатории Минобороны РФ смогут достоверно определить тип примененного химиката его производителя.

