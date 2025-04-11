Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения Азербайджана

Глава Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал вмешательство Европейского союза в переговорный процесс между Баку и Ереваном, сообщают «Известия».

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Глава государства заявил, что призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к открытию границ неуместны. «Какое отношение Европа имеет к этому? Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом», — указал Алиев.

По его словам, чем дальше Евросоюз от этих вопросов, тем лучше для всех. Президент также осудил отношение ЕС к Грузии, назвав его неприемлемым.

Ранее президент Азербайджана обвинил американцев в попытке устроить «оранжевую революцию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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