Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения Азербайджана
Глава Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал вмешательство Европейского союза в переговорный процесс между Баку и Ереваном, сообщают «Известия».
Глава государства заявил, что призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к открытию границ неуместны. «Какое отношение Европа имеет к этому? Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом», — указал Алиев.
По его словам, чем дальше Евросоюз от этих вопросов, тем лучше для всех. Президент также осудил отношение ЕС к Грузии, назвав его неприемлемым.
Ранее президент Азербайджана обвинил американцев в попытке устроить «оранжевую революцию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения Азербайджана
- СМИ: Лондон рассматривает размещение войск на Украине на пять лет
- Трамп оценил освобождение РФ Ксении Карелиной
- СМИ: Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США
- Рухнувший в Нью-Йорке вертолет перевозил туристов
- СМИ: При крушении вертолета в Нью-Йорке погибли шесть человек
- Путин заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы лучше, чем в СССР
- Пентагон: Возможный конфликт США и Китая приведет к ужасным последствиям
- Трамп отменил введенные Обамой ограничения на воду ради своей прически
- В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru