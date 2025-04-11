Президенты Румынии: НАТО подготовила план мировой войны из-за Украины
Румыния стала ключом к развязыванию Третьей мировой войны, которую начнет Североатлантический альянс, сообщил американскому журналисту Такеру Карлсону экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску.
«В это будет вовлечена вся Европа и США», — указал политик. По его словам, это никогда не было в интересах страны, но ей не оставят выбора из-за стратегической ценности Бухареста для НАТО.
Джеорджеску отметил, что Румыния имеет самую большую границу с Украиной, выгодное географическое положение, что является ценным активом для президента Франции для Эмманюэля Макрона «и его войны». Кроме того, Румыния — ключ к Черному морю и господству на Балканах, заключил политик.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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