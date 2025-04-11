«В это будет вовлечена вся Европа и США», — указал политик. По его словам, это никогда не было в интересах страны, но ей не оставят выбора из-за стратегической ценности Бухареста для НАТО.

Джеорджеску отметил, что Румыния имеет самую большую границу с Украиной, выгодное географическое положение, что является ценным активом для президента Франции для Эмманюэля Макрона «и его войны». Кроме того, Румыния — ключ к Черному морю и господству на Балканах, заключил политик.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

