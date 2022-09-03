Киеву понадобились способные распылять химические вещества «Байрактары»
Украина требует от производителя беспилотников «Байрактар» оснастить их устройством для распыления химических веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.
«В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров», - подчеркнул Кириллов.
Российский военный высказал обеспокоенность тем, что Украина заинтересована в поставках беспилотников, оснащенных техническими средствами доставки и применения биологического оружия.
Ранее генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в интервью Русской службе BBC заявил, что дружба и сотрудничество предприятия с Украиной «длятся уже много лет».
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