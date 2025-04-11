СМИ: Принц Гарри тайно посетил Украину
11 апреля 202504:33
Принц Гарри совершил тайный визит на Украину, сообщает The Telegraph.
Поездка состоялась 10 апреля. Принц посетил жертв конфликта. Он побывал в клинике Superhumans Centre во Львове.
Его сопровождали четверо ветеранов. Издание отмечает, что визит сына короля Великобритании не анонсировался до тех пор, пока он не покинул страну.
Ранее принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru