Как в 90-е: ОПГ вымогала у предпринимателей деньги
В городе Находка Приморского края задержаны участники организованной преступной группы, которые с февраля 2024 года вымогали у местных бизнесменов деньги, угрожая расправой, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
18 преступников успели завладеть 2,5 млн руб. Против них заведено уголовное дело. Трое организаторов ОПГ привлекли к преступной деятельности еще 15 человек. Они угрожали предпринимателям, демонстрировали огнестрельное оружие и требовали крупные суммы денег. Потерпевшие передавали злоумышленникам деньги или просили отсрочку.
Проведены обыски по месту жительства и в офисах подозреваемых. Изъяты деньги и банковские карты, средства связи, наркотики, боевое оружие и боеприпасы.
Ранее в Твери накрыли этническую ОПГ с контрафактными алкоголем и табаком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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