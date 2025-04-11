Как в 90-е: ОПГ вымогала у предпринимателей деньги

18 преступников успели завладеть 2,5 млн руб. Против них заведено уголовное дело. Трое организаторов ОПГ привлекли к преступной деятельности еще 15 человек. Они угрожали предпринимателям, демонстрировали огнестрельное оружие и требовали крупные суммы денег. Потерпевшие передавали злоумышленникам деньги или просили отсрочку.

Проведены обыски по месту жительства и в офисах подозреваемых. Изъяты деньги и банковские карты, средства связи, наркотики, боевое оружие и боеприпасы.

Ранее в Твери накрыли этническую ОПГ с контрафактными алкоголем и табаком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

