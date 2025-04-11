СМИ: Лондон рассматривает размещение войск на Украине на пять лет
Лондон рассматривает размещение военного контингента на Украине на пять лет, сообщает Telegraph.
По данным издания, это может произойти в рамках планов, которые обсуждаются союзниками Киева. Основная цель развертывания заключается в помощи в подготовке и восстановлении вооруженных сил Украины, а также предоставлении им «столь необходимой передышки».
Один из планов предполагает, что возглавляемые Великобританией и Францией «силы обеспечения безопасности» предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины.
Ранее стало известно, что шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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