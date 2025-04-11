Стало известно, кому пересчитают зимние платежи за электричество
Переплату за электричество с января по март вернут тем россиянам, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, сообщает «Прайм».
Как заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова, после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки.
Для того, чтобы избежать такую переплату, было принято постановление кабмина РФ о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта. Леонова отметила, что для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату.
Ранее в Минэнерго России предложили ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Новая схема оплаты счетов на электричество может быть основана на принципе take-or-pay («бери или плати»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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