Стало известно, кому пересчитают зимние платежи за электричество

Как заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова, после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки.

Для того, чтобы избежать такую переплату, было принято постановление кабмина РФ о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта. Леонова отметила, что для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату.

Ранее в Минэнерго России предложили ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Новая схема оплаты счетов на электричество может быть основана на принципе take-or-pay («бери или плати»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

