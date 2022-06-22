В Минобороны ФРГ заявили, что Украина обещала не стрелять из их оружия по России
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что поставляемое Украине оружие будет использовано Киевом исключительно в целях самообороны, сообщает РИА Новости.
По её словам, в Брюссель приезжал украинский министр обороны Алексей Резников, который заверил, что Украина не намерена использовать западное оружие для обстрела российской территории.
«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения... Резников принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать», - подчеркнула Ламбрехт.
Ранее правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Киеву, а также план дальнейших поставок.
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