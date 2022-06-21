Германия впервые рассказала о предоставленном Украине вооружении

Германия предоставила Украине 3000 патронов Panzerfaust 3, 14 900 противотанковых мин, 500 зенитных ракет Stinger, 100 пулеметов MG 3, 100 000 ручных гранат и другие вооружения, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

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Германский кабмин впервые опубликовал список вооружений, предоставленных Киеву, состоящий из 38 позиций. Также на специальном сайте размещён план дальнейших поставок, включающий 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО Iris-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars, 10 тысяч артиллерийских снарядов и прочее.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока Киев будет нуждаться в помощи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику за медленные поставки вооружения Украине, сообщает RT. По его словам, военное оборудование нельзя купить, как автомобили в дилерских центрах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаГермания
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