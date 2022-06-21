Германия впервые рассказала о предоставленном Украине вооружении
Германия предоставила Украине 3000 патронов Panzerfaust 3, 14 900 противотанковых мин, 500 зенитных ракет Stinger, 100 пулеметов MG 3, 100 000 ручных гранат и другие вооружения, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
Германский кабмин впервые опубликовал список вооружений, предоставленных Киеву, состоящий из 38 позиций. Также на специальном сайте размещён план дальнейших поставок, включающий 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО Iris-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars, 10 тысяч артиллерийских снарядов и прочее.
По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока Киев будет нуждаться в помощи.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику за медленные поставки вооружения Украине, сообщает RT. По его словам, военное оборудование нельзя купить, как автомобили в дилерских центрах.
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