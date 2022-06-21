Глава Минобороны Украины заявил о первой поставке немецких самоходных гаубиц

Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что украинские вооружённые силы получили шестой вид артиллерии 155 калибра.

Москва назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью

По его словам, на Украину прибыли немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

«В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами», - написал он.

Ранее правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Киеву, а также план дальнейших поставок.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаВооружениеГермания
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