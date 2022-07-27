В МИД РФ заявили о риске техногенной катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС

По его словам, украинские военные нисколько не заботятся ни о сохранности станции, ни о соблюдении резолюции и решений генеральной конференции МАГАТЭ.

«Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, «провокации Киева» против Запорожской АЭС чреваты «ядерной аварией, тяжкие последствия которой коснуться не только Украины».