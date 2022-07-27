В МИД РФ заявили о риске техногенной катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Вооружнные силы Украины (ВСУ) «с маниакальным упорством обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС», сообщает ТАСС.
По его словам, украинские военные нисколько не заботятся ни о сохранности станции, ни о соблюдении резолюции и решений генеральной конференции МАГАТЭ.
«Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает», - заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, «провокации Киева» против Запорожской АЭС чреваты «ядерной аварией, тяжкие последствия которой коснуться не только Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- В МИД РФ заявили о риске техногенной катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
- Из-за забастовки в ФРГ отменены почти все рейсы Lufthansa
- В Ростуризме опровергли возможность снятия наличных с карт «Мир» на Кубе
- В России издадут книгу об уникальных предметах народного искусства
- В Роспотребнадзоре заявили, что возвращать ковидные ограничения нет необходимости
- Сальдо: два сотрудника ППС пострадали при взрыве СВУ в Херсоне
- В Московской области отменили рок-фестиваль Metal over Russia
- В Россию экстрадировали сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей
- Роспотребнадзор: Рост заболеваний COVID-19 связан с подвидами «омикрона»
- Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru