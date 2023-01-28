В МИД РФ заявили о моделировании киберударов НАТО по Москве и Калининграду

В ходе учений НАТО британские военные моделируют нанесение киберударов по госучреждениям в Калининградской области и энергосистеме Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию», - рассказал он.

По словам Сыромолотова, военные Великобритании ведут отработку ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры.

Ранее Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости заявил о росте числа кибератак на Россию в 2022 году на 80%.



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