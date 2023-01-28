В МИД РФ заявили о моделировании киберударов НАТО по Москве и Калининграду

Картаполов: работа над проектами законов об отсрочках от призыва по мобилизации продолжается Игнат: власти Украины рассчитывают получить от своих союзников 24 истребителя СМИ: два пилота разбившихся истребителей индийских ВВС спаслись, один летчик обнаружен мертвым СМИ: полиция Израиля задержала 42 человека в рамках расследования теракта в Восточном Иерусалиме СМИ: в США начались протесты против произвола полиции